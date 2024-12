Apa yang dimaksud dengan Bloomsperg Terminal (SPERG)

This is a meme coin project where an AI model, trained to be a wild and risk-taking crypto trader, powers a set of four AI agents. These agents constantly interact, holding endless conversations about the latest trends, strategies, and rumors in the crypto space. Their non-stop banter creates a virtual trading floor that operates 24/7, giving users a glimpse into the minds of AI-driven crypto enthusiasts.

