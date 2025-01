Apa yang dimaksud dengan BlockDefend AI (DEFEND)

Restore Your Digital Safety Within The Web3 Ecosystem. The World’s Best Antivirus Platform BlockDefend AI installs as a browser extension. It vets the parties and properties you interact with on the Web to warn you before you take potentially dangerous actions. Blockdefend also integrates with wallets like metamask providing security right there. BlockDefend AI introduces the BlockDefend Protection Fund—a groundbreaking initiative dedicated to providing financial compensation to victims of Web3 hacks. This fund represents a significant stride towards a more secure and trustworthy digital asset ecosystem, offering a safety net for users navigating the complexities of decentralized technologies.

Sumber Daya BlockDefend AI (DEFEND) Whitepaper Situs Web Resmi