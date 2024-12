Apa yang dimaksud dengan Blockchain Brawlers (BRWL)

Created by WAX Studios, Blockchain Brawlers is the rowdiest play-to-earn game in metaverse history, featuring a hilarious and entertaining cast of NFT characters. We’re talking about a ragtag brigade of high-flying heels that includes the likes of The Iron Pole, Crocodile Dundalk, and Juggernaut (to name a few) that help gamers brawl their way to NFT supremacy. The game features 400 “Founder’s Edition” Legendary 1-of-1 brawlers, a limited-edition collection of Ric Flair NFTs, hard-hitting gear packs, limited-edition swag and so much more. Powered by BRWL tokens, each brawler plays an integral role in the Blockchain Brawlers play-to-earn game as players brawl, earn, and craft their way to fame and fortune.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Blockchain Brawlers (BRWL) Situs Web Resmi