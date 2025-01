Apa yang dimaksud dengan Bitoreum (BTRM)

Bitoreum is a decentralized financial technology accessible to everyone that is fast, reliable and secure with negligible transaction costs. Bitoreum has its own blockchain, which is a fork of Raptoreum codebase with ASIC resistant POW algorithm and consensus ensuring Smartnodes which make the network immune to 51% attacks. Bitoreum coins can be mined on both CPU and GPU. Bitoreum cares about privacy and has an integrated CoinJoin mechanism that allows to hide the balance directly in the wallet.

