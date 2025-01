Apa yang dimaksud dengan Bitget Wallet Token (BWB)

Bitget Wallet has accumulated over 20 million users worldwide ever since its establishment in 2018, becoming one of the largest non-custodial wallets globally. In April 2024, Bitget Wallet's Swap trading order volume and transactions surpassed even that of MetaMask, reaching new historic highs and marking a pivotal milestone in the platform's growth. Today, Bitget Wallet stands as more than just a wallet - it has evolved into a robust decentralized ecosystem platform poised to embark on the next chapter in its evolutionary journey as Bitget On-Chain Layer. Complementing Bitget Wallet's evolution is BWB, Bitget Wallet's very own official ecosystem token and the native token of Bitget On-Chain Layer. BWB serves multiple purposes within the Bitget Wallet ecosystem, primarily: - Community governance; - Staking; - Payment of multi-chain gas fees upon the release of the AA wallet; - Access to Bitget Wallet's Launchpad and Bitget's platform events; - Access to Fair Launchpool and GetDrop airdrop events; and - Eligibility for Bitget On-Chain Layer ecosystem project airdrops.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bitget Wallet Token (BWB) Situs Web Resmi