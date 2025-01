Apa yang dimaksud dengan Binance ETH staking (BETH)

BETH is a tokenized asset representing Binance user's staked ETH at a 1:1 ratio, with Binance distributing staking benefits in the form of BETH on a daily basis. During the lock-up period, which may take 2 years or even longer, users will not be able to redeem their ETH. As such, Binance have launched the BETH/ETH trading pair as our solution to this liquidity problem. When ETH 2.0 goes live, users will be able to swap their ETH back based on their BETH holdings.

