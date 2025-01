Apa yang dimaksud dengan Bikerush (BRT)

BikeRush built around one of the world's most popular healthy sports, cycling, it is the first project to effectively implement a functional Ride&Earn concept.BikeRush integrates various health concepts such as fitness, green environmental protection, and play earning. With Game-Fi, BikeRush aims to drive tens of millions towards healthier lifestyles, fight climate change, encourage low-carbon travel and connect the fitness public to Web 3.0, while building a durable platform that fosters user-generated More Web 3.0 content.

Sumber Daya Bikerush (BRT) Whitepaper Situs Web Resmi