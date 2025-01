Apa yang dimaksud dengan Bear (BEAR)

Bear ($BEAR) is a unique and charming meme coin that has captured the hearts of the cryptocurrency community. It derives its name and inspiration from a lovable canine companion belonging to one of the co-founders of Avalanche, a prominent blockchain platform. The absence of a traditional roadmap sets Bear apart, emphasizing a laid-back and fun approach to its development. Unlike many cryptocurrencies that detail a structured plan for future development, Bear relies on the spontaneous and endearing nature of its canine muse. The absence of a formal roadmap doesn't imply a lack of ambition; rather, it suggests a commitment to embracing the organic growth and community-driven spirit that has become synonymous with meme coins.

Sumber Daya Bear (BEAR) Whitepaper Situs Web Resmi