Apa yang dimaksud dengan Basetama (BTAMA)

BASETAMA is the newest superhero to arrive at the Base Network. Trained in the hallowed halls of senseis Brian Armstrong and Jesse Pollak, Basetama is here to save the industry from evil scammers, greedy farmers and lazy devs. Basetama is committed to making things right once again... Even if he has to PUNCH some sense into them.

Sumber Daya Basetama (BTAMA) Situs Web Resmi