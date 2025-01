Apa yang dimaksud dengan BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP

Sumber Daya BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Situs Web Resmi