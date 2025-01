Apa yang dimaksud dengan Bark Gas Token (BARK)

$BARK is the gas token of the new #shibarmy's L2 chain, which burns around 1,000 times more $SHIB than #shibarium The new layer 2 blockchain of shibarium! Good bye $BONE, hello $BARK. flationary Ecosystem Gas fees will be used to burn $SHIB, burn $BARK & reward validators. Security $BARK token is secured and liquidity is locked on Unicrypt for 1 year, ensuring developer flexibility and user confidence . layer 2 blockchain As apart of the $SHIB ecosystem, $BARK gas fees bring higher efficiency to the Shibarium ecosystem. dogpad certified $DOGPAD is part of the ecosystem, and gets burnt through launchpad, bridge, deployer, locker & other products.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bark Gas Token (BARK) Situs Web Resmi