Apa yang dimaksud dengan Bankera (BNK)

Bankera is an operational fork of SpectroCoin. As SpectroCoin to be competitive has developed bank-like infrastructure, but was not intended to become a proper bank, it is releasing Bankera to leverage its regulatory and IT infrastructure to develop a bank for the blockchain era. Bankera as a proper bank will offer payments, investments, and loan and deposit solutions. Later on, it is planing to develop new types of money, such as inflation linked baskets.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bankera (BNK) Whitepaper Situs Web Resmi