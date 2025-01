Apa yang dimaksud dengan Azbit (AZ)

AZBIT TOKEN (AZ) is a decentralized cryptocurrency asset founded by the Seychelles-based Azbit platform. The Azbit (AZ) token project was announced in 2018 at the Consensus conference held in New York. Azbit Platform provides services such as spot trading, margin trading, initial exchange offerings and more to enterprises and retail private users. As Azbit's native token, the AZ ecosystem is constantly improved on a daily basis in order to empower users and community members. The main focus of AZ Token is to provide all customers with a safe and reliable trading experience, and to become one of the major industry players. AZ Token also acts as a proof of Azbit community member's rights. Holders will have the right to vote on future business decisions, team elections and receive community bonuses.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Azbit (AZ) Whitepaper Situs Web Resmi