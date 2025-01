Apa yang dimaksud dengan Australian Crypto Coin Green (ACCG)

AccoinGreen is one of the revolutionary projects by Australian Crypto Coin PTY LTD. It is here to bring changes in the payment infrastructure. It utilizes the BEP-20 token standard and Binance smart chain to make its payment platform safer, faster, and also beneficial to the environment. The AccoinGreen (ACCG) represents world GDP, and with a proper business plan, its value grows with time. The platform with a better payment system will ensure instant transaction, faster processing, and integration with all the sectors will make it easy to adopt. The payment platform will back ACCG coin, which is a BEP-20 token and it will be used in the complete ecosystem.

Sumber Daya Australian Crypto Coin Green (ACCG) Whitepaper Situs Web Resmi