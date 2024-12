Apa yang dimaksud dengan Asymmetry Finance (ASF)

Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, a synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2 in partnership with Ampleforth. This collaboration combines the robustness of Liquity’s protocol with the unique qualities of SPOT as collateral, aiming to create a stable and transparent financial ecosystem. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.

Sumber Daya Asymmetry Finance (ASF) Situs Web Resmi