Apa yang dimaksud dengan Artemis (MIS)

Artemis is a multi-product DeFi Protocol built to bootstrap and incubate Harmony-based projects. Artemis aims to create forms of on-chain liquidity without sacrificing the network's decentralization through the ArtemisPad and Incubator, while offering attractive yields for risk-keen users through Artemis Earn. The MIS token is the core of Artemis Governance and will be used to ultimately govern every listing, launch and decision around the Artemis Protocol.

Sumber Daya Artemis (MIS) Situs Web Resmi