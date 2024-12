Apa yang dimaksud dengan Airtok (AIRTOK)

Airtok is an AI Marketing ecosystem for crypto projects, offering a suite of tools that crypto developers can utilise directly from our Telegram bot. AirtokBot takes advantage of existing built for purpose AI models and crafting them into useful tools for crypto project admins. Where does the name come from? With our core product suite being an AI Marketing Tool and wanting to offer reflections rewards to holders in the token we took a simple approach and derived the name from AI Reflections TOKen to get AIRTOK.

Sumber Daya Airtok (AIRTOK) Whitepaper Situs Web Resmi