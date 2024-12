Apa yang dimaksud dengan AI Power Grid (AIPG)

The AI Power Grid (AIPG) project is a groundbreaking initiative aimed at democratizing open-source and local generative AI. AIPG incentivizes a global network of worker nodes to host and process AI workloads. This not only enhances the accessibility of cutting-edge AI technologies but also fosters a more collaborative and inclusive AI development ecosystem. The project envisions a future where AI advancements are shared openly to benefit human creativity and productivity on a global scale.

Sumber Daya AI Power Grid (AIPG) Whitepaper Situs Web Resmi