Apa yang dimaksud dengan Adult Playground (ADULT)

Adult Playground is the future of the adult entertainment industry, and the premier brand of metaverse, blockchain, and AI-powered adult experiences. In Adult Playground users are free to be themselves, pursue their deepest and darkest fantasies, and do so free of judgment; and creators are able to bring their brands to the platform, connect with their audiences in ways never before possible, and earn in a manner that favours them over the corporate entities.

