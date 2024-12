Apa yang dimaksud dengan A New Internet Money Era (ANIME)

A memecoin to represent the full gamut of Japanese anime culture and films on Solana. Anime has a rich and long history and $anime wants to give fans a space to enjoy and appreciate anime culture. There currently isn't a coin that covers all things anime and we intend to change that. This is a great way for anime fans to make money yet, at the same time having a investment backed by a strong team.

Sumber Daya A New Internet Money Era (ANIME) Situs Web Resmi