Apa yang dimaksud dengan 4TB Coin (4TB)

4TBank is a fully digital, innovative bank focused on the future of the financial system, which brings together the most modern and secure banking features in a single mobile application, providing full and real integration with crypto assets. With the help of the leading financial technology of the moment, 4TBank offers a complete and easy-to-use digital system so that customers can make their financial transactions with total security, transparency and guarantee.

Sumber Daya 4TB Coin (4TB) Whitepaper Situs Web Resmi