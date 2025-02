Harga Lampau Keep Network

Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Keep Network, harga Keep Network saat ini adalah 0.092836USD. Suplai Keep Network(KEEP) yang beredar adalah 549.72M KEEP , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $51.07M.

Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -10.70% $ -0.011132 $ 0.110175 $ 0.092832

7 Hari -14.22% $ -0.013206 $ 0.138903 $ 0.092861

30 Days -33.27% $ -0.030891 $ 0.138903 $ 0.092861