Harga Lampau Nine Chronicles

Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Nine Chronicles, harga Nine Chronicles saat ini adalah 0.02465USD. Suplai Nine Chronicles(WNCG) yang beredar adalah 0.00 WNCG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00.

Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -5.27% $ -0.00137 $ 0.02604 $ 0.02453

7 Hari -9.31% $ -0.002530 $ 0.02733 $ 0.02468

30 Days -34.40% $ -0.01293 $ 0.04148 $ 0.02522