TUT

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

NamaTUT

PeringkatNo.822

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.46%

Suplai Peredaran839,010,042.6467478

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai839,010,042.6467478

Tingkat Peredaran0.839%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.06042588916392525,2025-03-20

Harga Terendah0.00025507551097587,2025-02-08

Blockchain PublikBSC

