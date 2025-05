STOOS

STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide.

NamaSTOOS

PeringkatNo.3247

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6446905680231442,2025-04-11

Harga Terendah0.001199788248221579,2024-12-17

Blockchain PublikKLAY

PengantarSTO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.