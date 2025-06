RESOLV

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

PeringkatNo.652

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)38.14%

Suplai Peredaran155,750,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1557%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4107949801739206,2025-06-11

Harga Terendah0.18785566747164745,2025-06-19

Blockchain PublikETH

