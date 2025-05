PUMP

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

PeringkatNo.856

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.48%

Suplai Peredaran285,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.285%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.23385128396045374,2025-04-23

Harga Terendah0.026659353975538883,2025-04-08

Blockchain PublikETH

