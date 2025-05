PLUME

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

NamaPLUME

PeringkatNo.216

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.38%

Suplai Peredaran2,000,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2474889341550818,2025-03-19

Harga Terendah0.08570460023643252,2025-01-21

Blockchain PublikETH

