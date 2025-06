NURA

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

NamaNURA

PeringkatNo.1291

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.06%

Suplai Peredaran5,273,800,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.5273%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.002280932236681356,2025-06-20

Harga Terendah0.000792593965744128,2025-06-22

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

