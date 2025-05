MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

PeringkatNo.1246

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)10.21%

Suplai Peredaran92,067,374

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.092%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.1192442282953195,2025-05-06

Harga Terendah0.06361973139704283,2025-05-22

Blockchain PublikBSC

