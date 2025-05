HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

NamaHYPE

PeringkatNo.12

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0033%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)143.96%

Suplai Peredaran333,928,180

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,993,930

Tingkat Peredaran0.3339%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High35.01840427194227,2024-12-21

Harga Terendah3.2002764730895623,2024-11-29

Blockchain PublikHYPEREVM

PengantarHyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.