Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

PeringkatNo.750

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)17.27%

Suplai Peredaran175,200,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai802,666,667

Tingkat Peredaran0.1752%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.35812016432282,2025-04-23

Harga Terendah0.13307299751853258,2025-05-19

Blockchain PublikETH

