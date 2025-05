HAEDAL

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

NamaHAEDAL

PeringkatNo.707

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)16.36%

Suplai Peredaran195,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.195%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.22337383884648823,2025-05-21

Harga Terendah0.08154305381497716,2025-04-29

Blockchain PublikSUI

PengantarHaedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.