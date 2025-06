H1

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

NamaH1

PeringkatNo.1333

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.84%

Suplai Peredaran196,817,604

Suplai Maks.2,000,000,000

Total Suplai2,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0984%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.040872621563631216,2025-04-22

Harga Terendah0.013531864883635858,2025-06-06

Blockchain PublikETH

