FULA

Functionland's network is revolutionizing the $650B+ AI infrastructure and cloud storage market by slashing 60% of the overhead costs tied to central data centers. By harnessing unused computing resources, Functionland offers a decentralized, cost-efficient solution with unmatched user control and privacy. Bridging Web2 and Web3, we're building the first-ever data logistics platform to power the future of storage and compute.

NamaFULA

PeringkatNo.4884

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.2,000,000,000

Total Suplai2,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.009157296776226667,2025-04-02

Harga Terendah0.003466358781102183,2025-05-21

Blockchain PublikBASE

PengantarFunctionland's network is revolutionizing the $650B+ AI infrastructure and cloud storage market by slashing 60% of the overhead costs tied to central data centers. By harnessing unused computing resources, Functionland offers a decentralized, cost-efficient solution with unmatched user control and privacy. Bridging Web2 and Web3, we're building the first-ever data logistics platform to power the future of storage and compute.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.