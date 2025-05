EPIC

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

NamaEPIC

PeringkatNo.717

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)35.32%

Suplai Peredaran22,515,189.98871255

Suplai Maks.0

Total Suplai30,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High74.12620852,2021-03-27

Harga Terendah1.112367522267064,2025-02-03

Blockchain PublikETH

PengantarEpic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.