EARTHMETA

EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

NamaEARTHMETA

PeringkatNo.852

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran1,437,539,666.67

Suplai Maks.2,100,000,000

Total Suplai2,100,000,000

Tingkat Peredaran0.6845%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.9930863881137821,2024-11-30

Harga Terendah0.013193198538408337,2025-04-16

Blockchain PublikMATIC

PengantarEarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.