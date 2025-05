BOOP

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

NamaBOOP

PeringkatNo.863

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.86%

Suplai Peredaran300,407,600.21198994

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,997,600.2119899

Tingkat Peredaran0.3004%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4882618916496909,2025-05-02

Harga Terendah0.061580127985482534,2025-05-22

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

