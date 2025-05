BFTOKEN

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

NamaBFTOKEN

PeringkatNo.2116

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.76%

Suplai Peredaran31,867,859.583

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0318%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.08334376693291244,2025-05-07

Harga Terendah0.02172896040732944,2025-05-25

Blockchain PublikETH

PengantarBOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.