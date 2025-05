BERA

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

PeringkatNo.151

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)27.41%

Suplai Peredaran119,653,069.7412755

Suplai Maks.∞

Total Suplai502,173,069.7412754

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High14.993392867128291,2025-02-06

Harga Terendah1,2025-02-06

Blockchain PublikBERACHAIN

