APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

NamaAPT

PeringkatNo.33

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)38.97%

Suplai Peredaran632,789,958.9475794

Suplai Maks.∞

Total Suplai1,152,186,685.8574219

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High19.90315084342996,2023-01-30

Harga Terendah3.086972917064586,2022-12-29

Blockchain PublikAPTOS

PengantarAptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.