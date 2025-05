APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

NamaAPTM

PeringkatNo.1432

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)145.41%

Suplai Peredaran3,899,287

Suplai Maks.2,100,000,000

Total Suplai6,948,952.0707756

Tingkat Peredaran0.0018%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.972488445629584,2025-04-11

Harga Terendah0.7208375990263015,2025-04-24

Blockchain PublikAPERTUM

Sektor

