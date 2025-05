AMI

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

NamaAMI

PeringkatNo.3437

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1 000 000 000

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.10011449484185739,2025-04-03

Harga Terendah0.03606617548471026,2025-03-28

Blockchain PublikAPTOS

Sektor

Media Sosial

