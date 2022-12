Ingin tahu cara membeli kripto? Tidak yakin bagaimana melakukannya? Jangan khawatir! MEXC menawarkan berbagai macam metode. Anda dapat dengan mudah membeli New Kind of Network ( NKN ) dengan biaya terendah dan tingkat keamanan tertinggi di mana pun MEXC tersedia. Pelajari cara membeli New Kind of Network ( NKN ) dengan MEXC Exchange dan Aplikasi MEXC sekarang.

1 Buat akun gratis di MEXC Exchange melalui situs web atau aplikasi untuk membeli New Kind of Network Koin. Akun MEXC Anda adalah jembatan termudah untuk membeli kripto. Namun sebelum Anda dapat membeli New Kind of Network ( NKN ), Anda harus membuka akun dan lulus KYC (Verifikasi Identifikasi). Daftar melalui Aplikasi MEXC

Daftar melalui situs web MEXC menggunakan email Anda

Daftar melalui situs web MEXC menggunakan nomor ponsel Anda

2 Pilih bagaimana Anda ingin membeli token kripto New Kind of Network ( NKN ). Klik tautan “Beli Crypto” di kiri atas navigasi situs web MEXC, yang akan menunjukkan metode yang tersedia di wilayah Anda. Untuk transaksi yang lebih lancar, Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli stablecoin seperti USDT terlebih dahulu, lalu menggunakan koin tersebut untuk membeli New Kind of Network ( NKN ) di pasar spot. A. Pembelian Kartu Kredit/Debit Jika Anda adalah pengguna baru, ini adalah opsi termudah untuk membeli New Kind of Network ( NKN ). MEXC mendukung Visa dan MasterCard. B. Perdagangan P2P/OTC Beli New Kind of Network ( NKN ) langsung dari pengguna lain dengan layanan peer-to-peer MEXC. Kami menawarkan layanan dan dukungan berkualitas tinggi di seluruh dunia. Semua pesanan dan transaksi dilindungi oleh escrow dan MEXC. C. Transfer Bank Global Deposit USD secara instan melalui SWIFT, Wire, PIX, dan ACH tanpa biaya dan lakukan perdagangan spot untuk membeli New Kind of Network. D. Pembayaran Pihak Ketiga MEXC menyediakan beberapa layanan pembayaran, termasuk Simplex, Banxa, Mercuryo dll. Membuat Anda mendapatkan perdagangan spot terbaik untuk membeli New Kind of Network.