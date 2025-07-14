Pillanatkép részletei
Az esemény befejeződött
A rendezés befejeződött. Ha sikeresen részt vettél az eseményben, látogass el a Jutalomelőzmények oldaladra, hogy ellenőrizd a jutalmaid részleteit, és tekintsd meg a spotfiókodat, hogy megkaptad-e az airdroptokeneket!
MX Szint Mechanizmus
|Eseményszint
|Szintváltási feltételek
|Kötelezettségvállalási együttható
|V1
|5 ≤ MX-tartás ≤ 100,000
|1
|V2
|Hívj meg 1 érvényes meghívottat
|1.5
|V3
|Hívj meg 2 érvényes meghívottat
|1.55
|V4
|Hívj meg 3 érvényes meghívottat
|1.6
|V5
|Hívj meg 4 érvényes meghívottat
|1.65
|V6
|Hívj meg 5 érvényes meghívottat
|1.7
|V7
|Hívj meg 6 érvényes meghívottat
|1.75
Szabály leírása
Minél több MX tokent kötelezel el az eseményben, és minél több érvényes meghívottat sikerül meghívnod, annál magasabb lesz az elkötelezettségi együtthatód, és annál nagyobb lesz a jutalmakból való részesedésed.
Példa: Tegyük fel, hogy az eseményen két résztvevő van, A és B.
A 2,999 MX tokent kötelez el érvényes meghívottak nélkül, így az elkötelezettségi együttható 1.
B 3,000 MX tokent kötelez el 2 érvényes meghívottal, így az elkötelezettségi együttható 1.55.
A jutalmának kiszámítása:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B jutalmának kiszámítása:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Tokenek teljes mennyisége
1,000,000,000 TBA
Tokentípus
BASE
Összes airdrop
26,315,790 TBA
Szavazatok száma
5 MX - 100,000 MX
2. A projekt ára, amelyre szavazott, jelentős ingadozásokon mehet keresztül a piaci feltételek vagy egyéb hasonló okok miatt.
3. Előfordulhat, hogy a projektben való részvételének teljes vagy részleges visszavonására nem lesz lehetősége a projekt mögöttes technológiája vagy a MEXC platformhoz kapcsolódó okok miatt.
4. Ha egy felhasználó több számlán keresztül összesen több mint 100,000 MX-et fektet be, a kapcsolódó számlák aktiválhatják a platform kockázatkezelési mechanizmusait. Járj el körültekintően.