True Base Army (TBA)
Teljes nyereményalap
26,315,790TBA
26,315,79026,315,790TBATBA
Teljesen lekötött
-- MX
Teljes érvényes vállalt mennyiség
-- MX
  • MX kötelezettségvállalás kezdete

    2025-07-14 13:00

  • MX kötelezettségvállalás vége

    2025-07-15 12:50
  • Airdrop tokenek
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Listázási időpont
    2025-07-15 15:00
1. MX Elkötelezettségi Kritériumok
1. MX Elkötelezettségi Kritériumok

Pillanatkép részletei

2025-10-09 09:02-ig
Teljes már érvényes mennyiségem
0 MX
Becsült kötelezettségvállalási együtthatóm--
2. MX Kötelezettségvállalási adatok
  Tényleges jutalmaim

    -- TBA
    Tényleges jutalmaim
    -- TBA
  • Becsült jutalmaim
    Becsült jutalmaim
    -- TBA
  Vállalt mennyiségem

    -- MX
    Vállalt mennyiségem
    -- MX
  Érvényes kötelezettségvállalásom

    -- MX
    Érvényes kötelezettségvállalásom
    -- MX

Az esemény befejeződött

A rendezés befejeződött. Ha sikeresen részt vettél az eseményben, látogass el a Jutalomelőzmények oldaladra, hogy ellenőrizd a jutalmaid részleteit, és tekintsd meg a spotfiókodat, hogy megkaptad-e az airdroptokeneket!

A projekt a projektpartnerrel kapcsolatos problémák miatt jelenleg nem listázható az eseményspecifikációkban megadott ütemterv szerint. Kövesd az MEXC közleményeit a projekt előrehaladásával kapcsolatos legújabb hírekért.

MX Szint Mechanizmus

EseményszintSzintváltási feltételekKötelezettségvállalási együttható
V15MX-tartás100,0001
V2Hívj meg 1 érvényes meghívottat1.5
V3Hívj meg 2 érvényes meghívottat1.55
V4Hívj meg 3 érvényes meghívottat1.6
V5Hívj meg 4 érvényes meghívottat1.65
V6Hívj meg 5 érvényes meghívottat1.7
V7Hívj meg 6 érvényes meghívottat1.75

Szabály leírása

Minél több MX tokent kötelezel el az eseményben, és minél több érvényes meghívottat sikerül meghívnod, annál magasabb lesz az elkötelezettségi együtthatód, és annál nagyobb lesz a jutalmakból való részesedésed.

Példa: Tegyük fel, hogy az eseményen két résztvevő van, A és B.

A 2,999 MX tokent kötelez el érvényes meghívottak nélkül, így az elkötelezettségi együttható 1.

B 3,000 MX tokent kötelez el 2 érvényes meghívottal, így az elkötelezettségi együttható 1.55.

A jutalmának kiszámítása:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B jutalmának kiszámítása:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
Projekt információi
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Projekt részletei

Tokenek teljes mennyisége

1,000,000,000 TBA

Tokentípus

BASE

Összes airdrop

26,315,790 TBA

Szerződéscím

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Szavazatok száma

5 MX - 100,000 MX

Eseményszabályzat
1. Miután a felhasználók teljesítik az esemény részvételi feltételeit, elkötelezhetik magukat MX ingyenes airdropok megnyerésére.
2. A Kickstarter eseményen való részvétel előtt a felhasználóknak legalább egy futureskereskedést kell végrehajtaniuk (nincs korlátozás a kereskedési párra vagy az összegre vonatkozóan).
3. A rendszer készít egy pillanatfelvételt a meghívott érvényes felhasználók számáról (30 napig érvényes), és a következő napon frissíti a szintet. A felhasználók az eseményoldalon ellenőrizhetik a számlaszintjüket.
Kötelezettségvállalási mechanizmus
A felhasználók a maximális vállalható mennyiségük alapján kötelezhetik el magukat. A sikeres kötelezettségvállalások csak a jutalom kiszámításához lesznek felhasználva, nem lesz MX zárolva.
Airdrop jutalmak
Airdrop jutalom = A felhasználó aktuális érvényes vállalt mennyisége / minden felhasználó érvényes vállalt mennyisége * teljes nyereményalap. A jutalmak az esemény befejezése után airdrop útján kerülnek a felhasználó spotszámlájára.
Kockázati emlékeztető
1. Bizonyos projektekben lehetnek hibák a technológia, a működés és más szempontok tekintetében. Légy körültekintő: csak azután vegyél részt a projektben, hogy teljes mértékben megismerted.
2. A projekt ára, amelyre szavazott, jelentős ingadozásokon mehet keresztül a piaci feltételek vagy egyéb hasonló okok miatt.
3. Előfordulhat, hogy a projektben való részvételének teljes vagy részleges visszavonására nem lesz lehetősége a projekt mögöttes technológiája vagy a MEXC platformhoz kapcsolódó okok miatt.
4. Ha egy felhasználó több számlán keresztül összesen több mint 100,000 MX-et fektet be, a kapcsolódó számlák aktiválhatják a platform kockázatkezelési mechanizmusait. Járj el körültekintően.