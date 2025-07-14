Szabály leírása

Minél több MX tokent kötelezel el az eseményben, és minél több érvényes meghívottat sikerül meghívnod, annál magasabb lesz az elkötelezettségi együtthatód, és annál nagyobb lesz a jutalmakból való részesedésed.

Példa: Tegyük fel, hogy az eseményen két résztvevő van, A és B.

A 2,999 MX tokent kötelez el érvényes meghívottak nélkül, így az elkötelezettségi együttható 1.

B 3,000 MX tokent kötelez el 2 érvényes meghívottal, így az elkötelezettségi együttható 1.55.

A jutalmának kiszámítása:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B jutalmának kiszámítása:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)