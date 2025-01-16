Akár 5% APR – az elérhető legmagasabb stabilcoinkamatok egyike.
Az Ethena szintetikus dollárja, az USDe célja, hogy a cenzúrával szemben ellenálló, skálázható és stabil natív megoldást kínáljon a kriptovalutákon belül. Az USDe a fiattartalékokra támaszkodó, hagyományos stabil kriptovalutákkal ellentétben egy deltafedezeti mechanizmus révén az USA-dollárt követi soft peg segítségével a derivatívák piacain. Az USDe teljes mértékben támogatott a láncon belül teljes körű átláthatóság mellett, és az egész DeFi-ökoszisztémában szabadon felhasználható.
A felhasználóknak legalább 0.1 USDE-t kell tartaniuk a spotszámlájukon, hogy részt vehessenek az eseményen. Nincs szükség manuális regisztrációra, stake-elésre vagy zárolásra.
A kamatszámítás attól a naptól kezdődik, amikor a felhasználó minimális spotszámlaállománya eléri a(z) 0.1 USDE (T) értéket. A kamatok felhalmozásának kezdete: T+1. Az első kamatkiosztás a következő napon (T+2) történik, és továbbra is naponta jóváírásra kerül a felhasználó spotszámláján, feltéve, hogy a felhasználó megfelel a jogosultsági feltételeknek.