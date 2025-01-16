Az Ethena szintetikus dollárja, az USDe célja, hogy a cenzúrával szemben ellenálló, skálázható és stabil natív megoldást kínáljon a kriptovalutákon belül. Az USDe a fiattartalékokra támaszkodó, hagyományos stabil kriptovalutákkal ellentétben egy deltafedezeti mechanizmus révén az USA-dollárt követi soft peg segítségével a derivatívák piacain. Az USDe teljes mértékben támogatott a láncon belül teljes körű átláthatóság mellett, és az egész DeFi-ökoszisztémában szabadon felhasználható.