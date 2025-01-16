USDE szerzése a MEXC-n

Tarts USDE-t és keress naponta
akár 5%-os APR-t!

Előnyök

Magas megtérülés

Akár 5% APR – az elérhető legmagasabb stabilcoinkamatok egyike.

Könnyen használható

Csak tarts USDE-t, és élvezd a napi kamatot

Biztonságos és rugalmas

Nincs szükség stake-elésre vagy zárolásra. A pénzeszközeid bármikor rendelkezésre állnak.

Szerezz kamatot USDE tartásával mindössze 3 lépésben

1

Regisztrálj MEXC-számlát

Regisztrálj a MEXC hivatalos webhelyén vagy mobilalkalmazásában, és hajtsd végre a KYC-ellenőrzést.

2

USDE vásárlása vagy befizetése

Élvezd a piac legalacsonyabb díjait a MEXC spotkereskedése révén

3

USDE szerzése

Tarts USDE-t és szerezz kamatot naponta.

Mi az az Ethena USDe (USDE)?

Az Ethena szintetikus dollárja, az USDe célja, hogy a cenzúrával szemben ellenálló, skálázható és stabil natív megoldást kínáljon a kriptovalutákon belül. Az USDe a fiattartalékokra támaszkodó, hagyományos stabil kriptovalutákkal ellentétben egy deltafedezeti mechanizmus révén az USA-dollárt követi soft peg segítségével a derivatívák piacain. Az USDe teljes mértékben támogatott a láncon belül teljes körű átláthatóság mellett, és az egész DeFi-ökoszisztémában szabadon felhasználható.

Eseményszabályok

Részvételi követelmények

A felhasználóknak legalább 0.1 USDE-t kell tartaniuk a spotszámlájukon, hogy részt vehessenek az eseményen. Nincs szükség manuális regisztrációra, stake-elésre vagy zárolásra.

Kamatszámítás
  1. 1. A rugalmas stake-elési időszak alatt a bevétel kiszámítása a felhasználó spotszámláján lévő minimális USDE-egyenleg alapján történik a napi pillanatképek és az APR alapján.
  2. 2. A napi kamat dinamikusan módosul az on-chain kamat és a platform összes felhasználójának teljes állománya alapján, a maximális éves APR 5%.
  3. 3. A tényleges kamat itt található: Order oldal – Rugalmas megtakarítás – Kamatrészletek megjelenítése.
Kamatelosztás

A kamatszámítás attól a naptól kezdődik, amikor a felhasználó minimális spotszámlaállománya eléri a(z) 0.1 USDE (T) értéket. A kamatok felhalmozásának kezdete: T+1. Az első kamatkiosztás a következő napon (T+2) történik, és továbbra is naponta jóváírásra kerül a felhasználó spotszámláján, feltéve, hogy a felhasználó megfelel a jogosultsági feltételeknek.

Felhasználói jogosultság
  1. 1. A felhasználóknak teljesíteniük kell az Elsődleges KYC-ellenőrzést.
  2. 2. Alszámlák nem jogosultak a részvételre.
  3. 3. A résztvevőknek be kell tartaniuk a MEXC szolgáltatási feltételeit. A MEXC fenntartja a jogot, hogy kizárja a rosszindulatú vagy tisztességtelen tevékenységet folytató felhasználókat.
  4. 4. A MEXC fenntartja a jogot az esemény végső értelmezésére. Ha kérdésed van, fordulj az ügyfélszolgálati csapatunkhoz.