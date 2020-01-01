ZyfAI (ZFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZyfAI (ZFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ZyfAI (ZFI) tokennel kapcsolatos információk ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone. Hivatalos webhely: https://www.zyf.ai/ Fehér könyv: https://docs.zyf.ai/ Vásárolj most ZFI tokent!

ZyfAI (ZFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZyfAI (ZFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.22M Teljes tokenszám: $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 118.38M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.61M Minden idők csúcspontja: $ 0.066037 Minden idők mélypontja: $ 0.00271515 Jelenlegi ár: $ 0.02722412 További tudnivalók a(z) ZyfAI (ZFI) áráról

ZyfAI (ZFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ZyfAI (ZFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZFI token élő árfolyamát!

ZFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZFI kapcsán? ZFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

