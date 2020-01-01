Zyberswap (ZYB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zyberswap (ZYB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zyberswap (ZYB) tokennel kapcsolatos információk Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum. Hivatalos webhely: https://www.zyberswap.io/ Fehér könyv: https://docs.zyberswap.io/ Vásárolj most ZYB tokent!

Zyberswap (ZYB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zyberswap (ZYB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.53K $ 16.53K $ 16.53K Teljes tokenszám: $ 14.49M $ 14.49M $ 14.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.49M $ 14.49M $ 14.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.53K $ 16.53K $ 16.53K Minden idők csúcspontja: $ 23.1 $ 23.1 $ 23.1 Minden idők mélypontja: $ 0.00111848 $ 0.00111848 $ 0.00111848 Jelenlegi ár: $ 0.00114072 $ 0.00114072 $ 0.00114072 További tudnivalók a(z) Zyberswap (ZYB) áráról

Zyberswap (ZYB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zyberswap (ZYB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZYB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZYB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZYB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZYB token élő árfolyamát!

ZYB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZYB kapcsán? ZYB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZYB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

