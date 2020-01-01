Zus (ZCN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zus (ZCN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zus (ZCN) tokennel kapcsolatos információk Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link. Hivatalos webhely: https://zus.network Fehér könyv: https://zus.network/whitepapers/ Vásárolj most ZCN tokent!

Zus (ZCN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zus (ZCN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 421.46K $ 421.46K $ 421.46K Teljes tokenszám: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 48.40M $ 48.40M $ 48.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Minden idők csúcspontja: $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00870774 $ 0.00870774 $ 0.00870774 További tudnivalók a(z) Zus (ZCN) áráról

Zus (ZCN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zus (ZCN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZCN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZCN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZCN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZCN token élő árfolyamát!

ZCN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZCN kapcsán? ZCN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZCN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

