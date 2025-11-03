ZTX (ZTX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.03870653$ 0.03870653 $ 0.03870653 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +2.54% Árváltozás (1D) -3.59% Árváltozás (7D) -13.70% Árváltozás (7D) -13.70%

ZTX (ZTX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZTX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZTX valaha volt legmagasabb ára $ 0.03870653, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZTX változása a következő volt: +2.54% az elmúlt órában, -3.59% az elmúlt 24 órában, és -13.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZTX (ZTX) piaci információk

Piaci érték $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M Forgalomban lévő készlet 4.20B 4.20B 4.20B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) ZTX jelenlegi piaci plafonja $ 3.58M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZTX keringésben lévő tokenszáma 4.20B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.52M.